Thrillerautor Aichner: "Die Wirklichkeit ist beinhart"

Der Tiroler Bestsllerautor Bernhard Aichner hat im Coronajahr gleich zwei Krimis geschrieben. Ab April wird seine „Totenfrau“ für Netflix und den ORF verfilmt.

Sein Plan wäre, sagt Bernhard Aichner, dass sich alle verlieben. In David Bronski, den Protagonisten seiner neuen Krimi-Reihe.



Auf den ersten Blick ist dieser Bronski, Pressefotograf mit der verstörenden Leidenschaft, tote Menschen zu fotografieren, vielleicht nicht unbedingt liebenswert. Aber wie das so ist mit Aichners Helden (oder sehr gern auch, siehe „Totenfrau“, Heldinnen): Man mag sie dann doch. So wie man der nicht eben zimperlichen Mehrfachmörderin Blum in der „Totenfrau“-Reihe gewünscht hat, dass sie der Polizei entkommt, hegt man auch für Bronski, weiß man erst einmal um seine tragische Vorgeschichte, beim Lesen schnell Sympathien.