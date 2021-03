Chanel N°5 wird 100

Die N°5 gilt seit Jahrzehnten als Legende. Nicht nur Marilyn Monroe war ein Fan des Duftes, auch Künstler wie Andy Warhole arbeiteten mit dem Sujet. Ein Blick auf wenig bekannte Details.

„Zum Schlafen trage ich nur ein paar Tropfen Chanel N° 5“. Dieses Zitat von Marilyn Monroe wirkt noch heute nach. Dabei rankt nicht nur um die 1962 verstorbene Schauspielerin ein Mythos, sondern auch um das Parfum selbst. Schließlich gilt es als eines der berühmtesten Parfums der Welt und gehört seit Jahrzehnten auch zu den meistverkauften Düften. Künstler wie Andy Warhole und Helmut Newton arbeiteten mit dem Flakon als Sujet, seit 1954 ist es außerdem im Museum of Modern Art in New York zu sehen.

Zum 100. Jubiläum hat das Unternehmen nun ein Video namens "Inside Chanel" veröffentlicht, das das Parfum etwa als Revolution, Mythos, Legende und Symbol bezeichnet.

Kreiert wurde Chanel N°5 von Ernest Beaux, dem Hof-Parfumeur der russischen Zaren. Gabrielle "Coco" Chanel lernte ihn kennen, als er ihr vom Großherzog Dimitri von Russland in Monte Carlo vorgestellt wurde.

Beaux entwickelte zehn Parfummuster, Chanel entschied sich daraufhin für ihre Lieblingszahl, die Nummer fünf. Und sie lancierte es am fünften Tag des fünften Monats, am 5.5.1921.

Chanel N°5 war dabei eines der ersten synthetisch hergestellten Parfums. Die Zusammensetzung ist streng geheim, insgesamt hat es über 80 Bestandteile, darunter Ylang-Yalng, Jasmin aus Grasse, Rose. Verstärkt wird das Ganze durch synthetische Aldehyde. „Ein Frauenduft, der nach Frau duftet", war das Ziel dabei. Ungewöhnlich war zur damaligen Zeit, dass man keine einzige Duftnote mehr identifizieren konnte. Bis dahin war es üblich, einen einzelnen Duft, zum Beispiel den einer Blume, zu tragen.

Auch der Flakon von Chanel N°5 war eine Innovation. Bis dahin waren durchsichtige Flakons eine Seltenheit. Drei Jahre nach der Lancierung des Parfums wurde der Flakon eckiger. Angeblich ließ sich Coco Chanel von einem Whiskey-Decanter inspirieren. Eine weitere Legende besagt, dass der Glastopper der Form des Place Vendôme in Paris nachempfunden ist.

Zwar war Chanel N°5 schon zuvor sehr beliebt, ein wirklicher Verkaufsschlager wurde es allerdings, als US-Soldaten am Ende des Zweiten Weltkrieges den Duft als Souvenir mit nach Amerika brachten.

(chrile)