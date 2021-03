Wohin geht die Reise?

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Mobil daheim. Campen ja, aber bitte in Alleinlage. Ein Traum, selten Wirklichkeit. • beigestellt

Wie Trips und Urlaube künftig aussehen, lässt sich noch schwerer vorhersagen als vor dem März 2020. Ein paar Annahmen für diesen Sommer.

Wo darf man, kann man heuer überhaupt hinreisen? Unter welchen Bedingungen findet Sommerurlaub statt? Reicht ein negativer PCR-Test zur Einreise, oder wird gar ein zweiwöchiger Aufenthalt in einem Quarantänehotel verlangt? Wie bewegungsfrei ist man tatsächlich, so frisch geimpft oder längst genesen? Und dann bleiben noch all diese Fragen der Kostensicherheit: Wann landet das Geld für den Flug wieder auf dem Konto, wenn er über Nacht gecancelt wird? Wenn man doch vielleicht gerade noch auf die letzte Rückerstattung wartet.