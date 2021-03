Topmodel Nadja Auermann wird 50

In den 90er-Jahren legte Nadja Auermann neben Claudia Schiffer und Tatjana Patitz eine der großen Karrieren im Modegeschäft hin.

Ihre Beine sind so lang, dass sie es einmal ins "Guinness Buch der Rekorde" geschafft haben. Karl Lagerfeld verglich sie mit Marlene Dietrich. Peter Lindbergh und Helmut Newton haben sie fotografiert: 1,80 Meter große Schönheit, eine blonde Eiskönigin aus Deutschland. In den 90er-Jahren legte Nadja Auermann neben Claudia Schiffer und Tatjana Patitz eine der großen Karrieren im Modegeschäft hin. Am Freitag wird Auermann 50 Jahre alt.

Wenn Mädchen heute von Fotoshootings und den Laufstegen in New York, Paris oder Mailand träumen, dann liegt es an der Bilderwelt und dem Image der Models von damals. Um Nadja Auermann ist es stiller geworden, aber sie arbeitet immer noch gelegentlich vor der Kamera. Entdeckt wurde die Berlinerin einst von einer Agentin in einem Café in Charlottenburg. Dann zog sie Anfang der 90er-Jahre nach Paris, bekam einen Model-Vertrag von der Agentur Elite und schaffte es auf das Cover der "Vogue". Sie spielte 1992 in einem Video von George Michael ("Too Funky") mit, neben Kolleginnen wie Linda Evangelista und Eva Herzigová.

Das Model mit Giorgio Armani 1996. (c) Reuters Photographer

"Glamour a la Dietrich"

Es war das Jahrzehnt der Supermodels. Da war Auermann sehr weit oben mit dabei, in der Welt von Prada, Versace und Chanel. "Glamour a la Dietrich", schrieb die "New York Times" 1994, als Auermann eine Soloshow für Valentino bestritt. Karl Lagerfeld fand, sie habe die Wandlungsfähigkeit einer Schauspielerin: "Sie ist zweifelsohne eine der schönsten Frauen der Welt". Als Lagerfeld 2019 starb, würdigte sie ihn als Universalgenie, sie sei ihm unendlich dankbar: "Ich verdanke dir so viel!" Auch privat waren die beiden verbunden: Lagerfeld war der Taufpate ihrer ältesten Tochter.

Nadja Auermann auf dem Chanel-Laufsteg 2004. (c) Reuters (Reuters Photographer)

Als Kind habe sie davon geträumt, Bundeskanzlerin zu sein, erzählte Auermann 2015 dem "Zeit-Magazin". Recht bald habe sie aber geahnt, dass sie dafür nicht geschaffen war. Politisch interessiert sei sie aber immer noch. Dass sie den Mode-Job so lange machen würde, hätte sie sich demnach nie träumen lassen. "Ich bin allerdings auch kein Mensch, der große Pläne schmiedet."

Kritischer Blick auf Modebranche

2004 hatte sie als Schauspielerin ihre erste Hauptrolle im Fernsehen, im ZDF-Krimi "Dornröschens leiser Tod", 2018 spielte sie in der Sat1-Komödie "Entdecke die Mandy in dir" eine Stardesignerin. Auermann blickt kritisch auf die Modebranche und auf gefährliche Schönheitsideale: In der "Bild"-Zeitung forderte sie schon vor zehn Jahren ein Gesetz gegen zu magere Models.

Was Privates angeht, hält sich Auermann tendenziell bedeckt. Sie hat vier Kinder mit drei Männern und war früher mit dem Schauspieler Wolfram Grandezka verheiratet. Nach Stationen in Monte Carlo und Potsdam zog sie nach Dresden. Über ihr Leben dort erzählte sie 2013 der "Bunten": "Wir führen ein ganz normales Familienleben mit mir als Hausfrau und Mutter." Glamour kann sie aber auch noch. Das war zu sehen, als sie 2019 mit ihrer ebenfalls modelnden Tochter Cosima die Berlinale besuchte.

Nadja Auermann, Peter Lindbergh und Cosima Auermann. (c) imago images/Mary Evans (Rights Managed via www.imago-ima)

(APA/dpa)