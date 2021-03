Espresso und belgische Pommes-Stände wollen Weltkulturerbe werden

(c) imago/Jochen Tack (imago stock&people)

Kaffee sei ein Ausdruck italienischer Kultur, heißt es in der Einreichung zum immateriellen Unesco-Weltkulturerbe. Um die Pflege des Kulturgutes der Pommes-Stände will man sich auch in Belgien kümmern.

Espresso gehört zu Italiens gastronomischer Kultur wie Pizza, Spaghetti und Gelato. Jetzt reicht Italien bei der Unesco die Kandidatur ein, damit der Kaffee auf die Liste des immateriellen Kulturerbes der UN-Kulturorganisation Unesco kommt, berichtete Landwirtschaftsminister Stefano Patuanelli laut Medienangaben vom Donnerstag.

Die Regierung reichte bei der Unesco-Kommission die Unterlagen für die Kandidatur ein. Diese muss über den Beginn der Prozedur entscheiden. Kaffee sei ein Ausdruck italienischer Kultur und müsse dementsprechend geschützt werden, betonten die Initiatoren der Kampagne für den Espresso, zu denen der Verband FIPE, der die Cafe-Inhaber in Italien vereint, sowie der Branchenverband der italienischen Kaffeeröster und der Kaffeemaschinen-Hersteller gehören.

Täglich werden drei Milliarden Espressi getrunken. In Italien generiert der Espresso einen Umsatz von fünf Milliarden Euro. 10.000 Menschen arbeiten in Cafes, die in Italien Espresso servieren. Landesweit sind 800 Kaffeeröster mit 7000 Beschäftigten aktiv.

Pommes-Stände Kulturgut

Neben dem Espresso aus Italien zeichnet sich eine weitere Lebensmittel-bezogene Einreichung zur Erlangung des Weltkulturerbes ab: Sie betrifft die belgischen Pommes-Frites-Stände. Einen entsprechenden Antrag reichte der nationale Dachverband der Pommes-Stände-Betreiber "Navifrit" zusammen mit anderen Vereinigungen bei der Landesregierung Flanderns ein. Diese könnte den Vorschlag anschließend als Belgiens Kandidaten bei der Unesco einreichen, wie belgische Medien berichteten.

"Diese Kultur ist bei uns allen eingebrannt. Dabei handelt es sich um etwas ganz Normales, um eine feste Wertschätzung in unserem Leben", sagte der Navifrit-Vorsitzende Bernard Lefèvre dem flämischen Rundfunk VRT zufolge am Mittwoch über die "Frittenbuden". Die Bier-Kultur des kleinen Königreichs trägt den Titel des Immateriellen Weltkulturerbes der Menschheit bereits.

"Vielleicht müssen wir uns gerade deswegen gemeinsam um die Pflege dieses Kulturguts kümmern." Dies sei die beste Art und Weise, die Pommes-Standln wertzuschätzen. Viele Leute hielten es für normal, dass es Pommes-Frites-Hütten im Straßenbild gebe und immer geben werde. "Doch wir beobachten weltweit, dass die kleinen Handwerker immer mehr verschwinden."

Die belgischen Regionen haben die Pommes-Stand-Kultur bereits als Kulturerbe anerkannt. Belgien darf alle zwei Jahre einen neuen Kandidaten für die Liste des Immateriellen Kulturgutes der Unesco einreichen, die Länder und Regionen wechseln sich dabei ab. Im kommenden Jahr ist Flandern an der Reihe. Mitte Mai will Landeskulturminister Jan Jambon seine Entscheidung auf Grundlage eines Gutachtens bekanntgeben.

(APA/dpa)