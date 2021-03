Am Donnerstag tagte erstmals der „kleine U-Ausschuss“ im Parlament. Die Abgeordneten wollen die Beschaffungsvorgänge in der Coronakrise durchleuchten. Kanzler Sebastian Kurz kommt (vorerst) nicht. Vielleicht wird aus dem „kleinen“ auch ein großer U-Ausschuss.

Am Donnerstag wurden im Lokal 7 wieder Akten geliefert, Dokumente gewälzt und Auskunftspersonen befragt. Das Prozedere kennt man ja schon - bis zuletzt fand in dem Saal in der Hofburg noch der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Ibiza statt. Um das Infektionsrisiko zu verringern, wurden die Sitzungen allerdings in einen größeren Raum verlegt.