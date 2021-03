Im Kanzleramt

Ein Dialog zwischen Angela Merkel und ihrer Bürochefin über den Berlin-Besuch des österreichischen Bundeskanzlers.

Beate Baumann, Angela Merkels Bürochefin, trägt der Kanzlerin eine Terminanfrage aus dem Bundeskanzleramt in Wien vor.

Baumann: Ich habe da einen Wunsch für ein Gespräch aus dem Büro Kurz. Kannst du den am Donnerstag noch kurz einschieben?

Merkel: Der schon wieder. Will er jetzt auch noch in Berlin Kanzler werden? Da hatten wir doch schon mal einen aus Österreich.

Baumann: Er hält eine Laudatio im Springer-Hochhaus.

Merkel: Was? In dem Wespennest? In diesem Tollhaus, wo „Bild“-Chef Julian Reichelt allen an die Wäsche geht. Wo der „Welt“-Chef neulich in einem Leitartikel zu meinem Sturz aufrief: „Merkel muss gehen.“ Der Ösi-Wunderknabe wieder bei seinen Springer-Freunden – ein starkes Stück, um nicht zu sagen: ein kleiner Affront.

Baumann: Also, was soll ich ihnen in Wien sagen?

Merkel: Sag' ihnen, ich bin leider verhindert. Bin in meinem Wahlkreis auf Rügen oder so. Der Armin soll sich um ihn kümmern. Laschet soll mal sehen, was alles auf ihn zukommen wird, wenn er es denn überhaupt ins Kanzleramt schafft. Vielleicht muss ich es noch einmal selbst wuppen. Die Umfragen sind ja katastrophal.

Baumann: Ist das dein Ernst?

Merkel: Wenn sich die Herren in der Union nicht einig werden, hänge ich noch ein paar Jährchen an. Was muss, das muss