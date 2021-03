Kurz in der "ZiB 2": Sind denn alle schuldlos schuldig?

(c) Screenshot ORF

Kanzler Kurz über das, was schief lief bei der Impfstoffverteilung.

Wenig einleuchtend wirkte ein Argument von Bundeskanzler Kurz zur Frage, was hinter der ungleichen Verteilung von Impfdosen innerhalb der EU steckt.

Recht viele Medientermine nahm Bundeskanzler Sebastian Kurz am gestrigen Mittwoch wahr, nicht nur ein Hintergrundgespräch um 9.00 morgens, sondern auch noch eins am Nachmittag, wie man hört; das erste mit Redakteuren, das zweite mit Chefredakteuren. Spätabends konnte ihn dann jeder sehen, er war zum Interview in die "ZiB 2" geladen. Dort ging es um das Thema des Tages bzw. der Woche bzw. dieser Pandemie: das Impfen. Die Antworten drehten sich großräumig um das Thema Schuld und umschifften es gleichzeitig.