Warum Erdoğan die Kurdenpartei HDP verbieten lässt

Auf Druck seiner rechtsnationalistischen Koalitionspartner zieht Präsident Erdoğan die Kurdenpartei HDP aus dem Verkehr – und erhöht damit auch seine Chancen auf einen Wahlsieg.

Die Parlaments- und Präsidentenwahl in zwei Jahren sei eine Wegscheide für die Türkei, schärft Recep Tayyip Erdoğan seit Wochen den Mitgliedern seiner Partei AKP ein. Mit einer Kabinettsumbildung in den kommenden Tagen und einer Umbesetzung des AKP-Vorstands beim Parteitag nächste Woche will der Präsident seine Mannschaft auf den Wahlkampf ausrichten. Auch die regierungstreue Justiz hilft bei der Vorbereitung auf die Wahlen. Die Generalstaatsanwaltschaft reichte nun beim Verfassungsgericht einen Antrag auf Verbot der Kurdenpartei HDP ein, der drittstärksten Kraft im Parlament von Ankara. Die HDP soll aus dem Verkehr gezogen werden, um ein Oppositionsbündnis zu schwächen, das Erdoğan in zwei Jahren besiegen könnte.