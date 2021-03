Armenien setzt vorgezogene Neuwahl für 20. Juni an

Ministerpräsident Paschinjan nach verlorenem Krieg unter starkem Druck von Opposition und Armee.

Nach monatelangen Massenprotesten in der Südkaukasus-Republik Armenien soll es in drei Monaten vorgezogene Parlamentswahlen geben. Darauf verständigte sich Regierungschef Nikol Paschinjan am Donnerstag mit der Opposition in der Hauptstadt Jerewan. Neuwahlen am 20. Juni seien der beste Ausweg aus der innenpolitischen Lage, schrieb Paschinjan auf Facebook. Nach früheren Angaben will der 45-Jährige dabei erneut antreten, was bei der Opposition auf massive Kritik stieß.

Paschinjan sieht sich seit Monaten mit Rücktrittsforderungen der Opposition und des Militärs konfrontiert. Hauptgrund ist seine Zustimmung im November zu einem von Russland vermittelten Waffenstillstand, mit dem ein sechswöchiger Krieg gegen Aserbaidschan um die Region Bergkarabach eingestellt wurde. Im Zuge dessen wurden erhebliche Geländegewinne zugunsten Aserbaidschans festgeschrieben, zwei Drittel der armenischen Exklave Berg-Karabach, die in Aserbaidschan liegt, gingen verloren. Die seitdem erhobenen Rücktrittsforderungen weist Paschinjan mit dem Argument zurück, durch den Waffenstillstandsvertrag habe er Schlimmeres verhindert.

Ende Februar hatte auch die Armee Paschinjan aufgefordert, seinen Posten zu räumen, woraufhin dieser vom "Versuch eines Militärputsches" sprach und Generalstabschef Onik Gasparjan für abgesetzt erklärte. Diesen Schritt wiederum lehnt aber Armeniens Präsident ab. Ein Gericht setzte die Entlassung Gasparjan bis zu einer endgültigen Entscheidung aus.

