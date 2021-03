Martina Kuenz und das neue Kräfteverhältnis auf der Matte

Die Zwangspause hat Freistil-Ringerin Martina Kuenz stärker gemacht. Jetzt will die Tirolerin den Wurf nach Tokio schaffen.

Wien/Budapest. Martina Kuenz bezeichnet sich selbst als optimistischen Menschen. Und das klingt dann so: „Das Coronajahr hat mir gutgetan. Ich habe mich super entwickelt“, sagt die Freistil-Ringerin. Elf Monate ohne Wettkampf würden andere (ver)zweifeln lassen, die 26-Jährige aber zieht „nur positive Erkenntnisse“ aus der langen Zwangspause. Neben technischen Feinheiten hat sie vor allem ihrem Körper die Erholungszeit gegeben, die das im Jahr 2019 angeschlagene Immunsystem benötigt hat. Noch nie, erzählt die Tirolerin, habe sie so lang ohne Erkrankung oder Verletzung am Stück trainiert wie im vergangenen Jahr. „So geht wirklich etwas weiter.“