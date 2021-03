Putin nach Bidens Mörder-Sager: „Was man sagt, ist man selbst“

Schon bisher machte sich der Kreml wenig Illusionen über die bilateralen Beziehungen mit den USA. Moskau reagiert zunächst demonstrativ gelassen.

Wladimir Putins Antwort auf Joe Bidens Skandal-Interview war kurz und knackig. „Ich wünsche ihm Gesundheit“, sagte er am Donnerstag in einer im TV übertragenen Sitzung, in der es eigentlich um die sozio-ökonomische Entwicklung der annektierten Krim ging. Der Glückwunsch des Kreml-Chefs lässt sich durchaus zweideutig auslegen. Bidens Aussage, Putin sei ein Mörder, parierte der Präsident mit einem Spruch aus seiner Kindheit in den Höfen Leningrads: „Was man sagt, ist man selbst.“ Biden hatte tags zuvor in einem TV-Interview die Frage eines Journalisten bestätigt, ob er Putin für einen Mörder halte: „Das tue ich.“ In welchem Zusammenhang, blieb unklar.