Ein Wiener Museum für Hedy Lamarr

Sie galt als „schönste Frau der Welt“ und erfand eine Vorstufe zum Wlan: Nun bekommt die Schauspielerin und Erfinderin in ihrer Heimat ein Ausstellungshaus.

Manche Legenden, so scheint es, müssen immer wieder aufs Neue erzählt werden. Auch die besten. Etwa jene von Hedy Lamarr. Was für ein Leben, was für eine Geschichte! 1914 als Hedwig Kiesler in Wien geboren, wurde die Tochter eines jüdischen Bankiers als Teenager von Max Reinhardt für Film und Theater entdeckt - und mit 18 zur Weltsensation. Bereits an dieser Stelle schleicht sich oft eine Note der Verkennung in Lamarrs Biografien: Berühmt wurde sie, heißt es, wegen einer „Nacktszene“ in Gustav Machatýs Liebesdrama „Ekstase“. Doch ohne einzigartige Ausstrahlung hätte dieses Skandalon kaum zu einer Hollywood-Karriere geführt.