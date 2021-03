Mit dem Nürnberger Kodex gegen das Massenimpfen

Israelische Anwälte beschweren sich in Den Haag über Israels Impfpolitik, wegen Verstoß gegen Holocaust-Lehren. Guter PR-Coup.

Israelis ziehen, so heißt es, vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Sie wollen gegen den Impfstoffhersteller Pfizer und ihre eigene Regierung klagen. Und sie berufen sich dabei auf die Lehren aus den Experimenten an Häftlingen in nationalsozialistischen Konzentrationslagern und Euthanasiemorden. Ein Hoax?



Zwei israelische Anwälte behaupten tatsächlich, dass das Massenimpfen in ihrem Land gegen eine bis heute relevante medizinethische Richtlinie verstoße, die beim Nürnberger Ärzteprozess formuliert wurde: den „Nürnberger Kodex“ von 1947.