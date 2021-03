Diese Chemie hätte man im kalten Weltall nicht vermutet

In einer fernen Wolke wurden polyzyklische Aromaten gesichtet.

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAHs) haben auf Erden keinen guten Ruf: Diese Moleküle, in denen mehrere Benzolringe miteinander chemisch verbunden sind, finden sich im Tabakrauch und in Autoabgasen. Viele von ihnen sind giftig und/oder krebserregend. Sie entstehen oft durch unvollständige Verbrennung (etwa beim Rauchen), jedenfalls bei höheren Temperaturen.

So ist es verwunderlich, dass Forscher um Brett McGuire am MIT laut Science (371, S. 1265) solche PAHs nun mittels Radioteleskopen in einer 450 Lichtjahre entfernten Gegend gesichtet haben, die man gar nicht für heiß hält: in der Taurus-Molekülwolke. Sie ist eine „Sternentstehungsregion“, das heißt, dort haben sich noch keine Sterne gebildet, und die Temperatur beträgt nur rund zehn Grad über dem absoluten Nullpunkt.

Dort wurden Infrarot-Spektren gemessen. Aus solchen kann man eindeutig auf die Moleküle schließen, deren Schwingungen ganz bestimmte Frequenzen des infraroten Lichts absorbieren. In diesem Fall auf etliche Verbindungen mit einer Cyanogruppe (CN), wie man sie von der Blausäure (HCN) kennt. Darunter waren eben zwei PAHs, zwei Formen (Isomere) von Cyano-Naphthalin (früher Naphthonitril genannt). Das ist Naphthalin (zwei aneinanderhängende Benzolringe), an dem eine CN-Gruppe hängt. Benzonitril (ein einzelner Benzolring mit CN-Gruppe dran) wurde schon früher in der Taurus-Molekülwolke gesichtet.

Mit Leben hat das nichts zu tun

Wie haben sich diese Moleküle gebildet? Das Problem ist nicht die CN-Gruppe (sie ist im Weltall gar nicht selten), sondern das Naphthalin. Offenbar kann es bei tieferen Temperaturen entstehen, als man bisher dachte, vielleicht durch extreme Bedingungen wie elektrische Entladungen. Möglich sei aber auch, dass die PAHs von den Resten eines Sterns in der Nähe stammen, meint McGuire. Auf jeden Fall können sie interstellare Staubkörner bilden, die wiederum für die Entstehung von Planeten wichtig sind.

Übrigens, um einem Missverständnis vorzubeugen: Die PAHs fallen zwar für Chemiker in die Klasse der organischen Verbindungen, aber das heißt nur, dass sie Kohlenstoff und Wasserstoff enthalten. Mit Leben haben sie an und für sich nichts zu tun – abgesehen davon, dass sie diesem schaden können.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.03.2021)