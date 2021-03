Müllbranche im Visier der Ermittler

Zahlreiche Razzien in Österreichs Müllindunstrie

Wettbewerbshüter führten Hausdurchsuchungen bei zahlreichen Müllfirmen durch, darunter Saubermacher. Es besteht der Verdacht eines Kartells in beachtlicher Dimension.

Hat man Probleme, ist es mitunter besser, in die Offensive zu gehen. Das tat am Donnerstagnachmittag die Energie AG Oberösterreich: Sie veröffentlichte eine Mitteilung, laut der die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) Räumlichkeiten ihrer Abfall-Tochterfirma durchsucht habe. Wenig später folgte die Bestätigung der Wettbewerbshüter: Man führe seit Dienstag Hausdurchsuchungen in mehreren Unternehmen im Bereich Abfallwirtschaft durch. Es bestehe der Verdacht auf Preisabsprachen, Marktaufteilungen und Absprachen bei Ausschreibungen.