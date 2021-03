Jeder fünften Firma droht Finanz-Engpass

Bei 19 Prozent aller heimischen Unternehmen reichen die finanziellen Mittel für weniger als vier Monate. Vor allem kleinere Firmen haben stärkere Liquiditätssorgen.

Wien. 40 Milliarden Euro hat die Coronapandemie die heimische Volkswirtschaft bereits gekostet, rechnete die Nationalbank am Donnerstag vor. So lag das heimische BIP in den zwölf Monaten seit dem Inkrafttreten des ersten Lockdowns vor einem Jahr im Schnitt um 8,5 Prozent unter dem Wert des Jahres zuvor. Ohne das Virus und die deswegen notwendigen Eindämmungsmaßnahmen wäre die heimische Wirtschaftsleistung um ebendiese kumulierten 40 Mrd. Euro höher ausgefallen.