Leichenfunde in Schottland bei Suche nach vermisster Frau und Tochter

Bei der Suche nach einer vermissten 25-Jährigen und ihrem Kind hat die Polizei in Schottland zwei Leichen entdeckt. Sie wurden im Haus eines Mannes in der Stadt Dundee gefunden.

Bei der Suche nach einer seit Wochen vermissten 25-jährigen Frau und ihrer zweijährigen Tochter hat die Polizei in Schottland zwei Leichen entdeckt. Sie wurden im Haus eines Mannes in der Stadt Dundee gefunden, der die beiden getötet haben soll, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 50-Jährige ist wegen Mordes angeklagt. In welcher Beziehung er zu der Frau stand, die im 560 Kilometer entfernten Bristol lebte, ist noch nicht bekannt.

Die Mutter und ihre beiden Kinder waren zuletzt Mitte Februar gesehen worden und wurden am 1. März als vermisst gemeldet. Das zweite Kind, ein siebenjähriges Mädchen, war unversehrt gefunden worden.

In Großbritannien tobt derzeit eine Debatte über Gewalt gegen Frauen. Auslöser ist der Fall Sarah Everard. Die 33-Jährige war am 3. März mutmaßlich von einem Polizisten in Südlondon von der Straße entführt und getötet worden. Daraufhin kam es in Sozialen Netzwerken zu scharfer Kritik wegen der mangelnden Sicherheit von Frauen. Die Regierung von Premierminister Boris Johnson kündigte an, mehr Geld in Überwachungskameras und bessere Straßenbeleuchtung zu stecken sowie Zivil-Polizisten in Bars und Nachtclubs einzusetzen.

(APA)