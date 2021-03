Fahrstil: Permanent erregt

Drucken

Hauptbild • Audi e-tron GT • (c) Juergen Skarwan

Folgen Sie uns durch diese Seiten, auf dem Liegesitz im Fond einer Chauffeurslimousine oder unter dem löchrigen Stoffdach eines Garagenfunds, der auf sonnigere Tage wartet.

Das heraufziehende Elektrozeitalter bringt es mit sich, dass die Karten unter den Herstellern neu gemischt werden: 100 Jahre an reicher Historie verkümmern ganz schnell zur Ansichtskarte in Nostalgie-Sepia, wenn man in der neuen Disziplin keine Ansage macht. Audi ist eine Marke mit Erfahrung im Neuerfinden, wir sammelten unsere ersten

Eindrücke vom neuen e-tron GT.