Eine grenzwertige Mission in Berlin

Bundeskanzler Sebastian Kurz am Donnerstag mit dem deutschen Innenminister, Horst Seehofer (CSU), bei einem Arbeitsgespräch in Berlin.

Bundeskanzler Kurz wirbt in Berlin dafür, die Kontrollen an der Grenze zu Tirol zu beenden. Am Rande des Besuchs kündigt er Etappenziele für Corona-Lockerungen in Österreich an.

Zu den größten und tragischsten Pointen zählt, dass der Berliner Flughafen BER just während der größten Luftfahrtkrise der Nachkriegsgeschichte eröffnet hat. Donnerstagfrüh landete erstmals Österreichs Kanzler auf dem neuen und halb verwaisten Flughafen. Als Kurz Berliner Boden berührte, hat sich sein Corona-Infektionsrisiko gedrittelt. Also wenn man die Sieben-Tage-Inzidenz als Maßstab anlegt. Sie liegt in Wien bei 274, in Berlin bei rund 90. Deutschland ist zögerlicher und vorsichtiger beim Öffnen. Eine gefährliche Reise ist es also nicht, eine heikle schon.