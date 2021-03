In der Kunst gibt es kein Cordoba

Die Galerie Crone geht an vier Orten in Wien und Berlin Unterschieden wie Parallelen der Kunst dieser beiden Städte nach. Das Fazit ist der Titel: „Ganz anders gleich“.

Hart versus schwammig, klar versus versoffen, grad versus versponnen. Aber auch Sprödheit gegen Schmäh und Coolness gegen Emotion. Berlin gegen Wien, das ist Brutalität in seiner psychosozialen Gegensätzlichkeit. Auch die Kunstszenen der beiden Städte werden gern in Konkurrenz zueinander gesehen, befinden sich allerdings eher in einem routinierten Freundschaftsspiel miteinander. Trotzdem kann es interessant sein, prägnante Entwicklungen da wie dort zu vergleichen, ihre Unterschiede zu analysieren.