US-Senat bestätigt: Ex-Spitzendiplomat Burns wird neuer CIA-Chef

Wie erwartet wird William Burns Direktor die Leitung des US-Auslandsgeheimdiensts CIA übernehmen. Xavier Becerra wird neuer Gesundheitsminister - als erster Latino in diesem Amt.

Der US-Senat hat den Kandidaten von Präsident Joe Biden für die Führung des Auslandsgeheimdienstes CIA, William Burns, im Amt bestätigt. Die Bestätigung des früheren Karrierediplomaten durch die Parlamentskammer erfolgte am Donnerstag per mündlicher Abstimmung. Bei seiner Anhörung im Senat hatte Burns im vergangenen Monat Chinas Machtstreben als "größte geopolitische Prüfung" der USA bezeichnet.

Burns war von 2011 bis 2014 Vize-Außenminister der USA unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama gewesen. Biden kündigte bereits vor seiner Amtseinführung am 20. Jänner an, dass er den 64-Jährigen als CIA-Chef einsetzen will. Der damalige Präsident Donald Trump hatte 2018 Gina Haspel mit der Leitung des Geheimdienstes betraut. Nach dem Machtwechsel am 20. Jänner führte David Cohen kommissarisch die Geschäfte der CIA.

Neuer Gesundheitsminister

Außerdem hat der US-Senat die Ernennung des kalifornischen Generalstaatsanwalts Xavier Becerra zum Gesundheitsminister genehmigt. Die Nominierung des 63-Jährigen wurde in der Kongresskammer am Donnerstag (Ortszeit) mit knapper Mehrheit von 50 zu 49 Stimmen bestätigt. Becerra ist der erste Latino in diesem Amt. Er übernimmt den Posten inmitten der Corona-Pandemie.

Xavier Becerra ist neuer US-Gesundheitsminister. APA/AFP/POOL/MICHAEL REYNOLDS

(APA)