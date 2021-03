Anschober: "Wir sind in der dritten Welle"

Die Intensivstationen seien nicht mehr weit von der Auslastungssituation im Herbst entfernt, warnt der Gesundheitsminister.

3515 Neuinfektionen wurden am Freitag in Österreich gemeldet - „das ist viel“, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag in einer Pressekonferenz sagte. Die Kurve zeige einen linearen Anstieg, der sehr konstant voranschreite: „Ganz Europa ist mittlerweile in der dritten Welle, auch wir sind in der dritten Welle.“

Dabei sei die Situation je nach Bundesland äußerst unterschiedlich, was auch mit der Verbreitung der britischen Variante zu tun habe - in Ostösterreich mache sie bereits zwischen 80 und 93 Prozent der Neuinfektionen aus.

Zahl der Intensivpatienten steigt

Auch bei den Intensivatienten verzeichnet Österreich kontinuierliche Steigerungen - in der letzten Woche ein Plus von 14 Prozent. „Wir sind nicht mehr weit von der Auslastungssituation im Herbst entfernt“, warnte Anschober.

Die Entwicklung des Tempos bei den Impfungen nannte der Gesundheitsminister beeindruckend, auch im internationalen Vergleich. Mit Stand Donnerstagabend habe man 1,2 Millionen Impfungen durchgeführt. Im April, Mai und Juni sollen in Summe knapp sechs Millionen Impfdosen geliefert werden - wenn die Hersteller ihre Zusagen einhalten, wie Anschober betonte. Bis Ende Juni / Anfang Juli sollen dann rund zwei Drittel der Bevölkerungsteile, die geimpft werden können, auch geimpft sein.

Zur Frage, ob die Bundesregierung am Montag Lockerungen oder Verschärfungen der Coronamaßnahmen verkünden wird, gab sich der Minister zugeknöpft. Er wolle den Beratungen nicht vorgreifen.

+++ Die Pressekonferenz läuft noch, dieser Artikel wird laufend aktualisiert +++

(kron)