Oberösterreicher sind am ehesten in einer Beziehung

Vorarlberg und das Burgenland weisen laut einer Befragung die meisten Singles auf.

4,3 Millionen der 18- bis 69-Jährigen in Österreich leben in einer festen Partnerschaft. Langzeitbeziehungen sind die Regel: Insgesamt 37 Prozent der Menschen sind seit mehr als 20 Jahren mit ihrem aktuellen Partner zusammen, geht aus einer Umfrage im Auftrag der Online-Partneragentur Parship.at mit rund 1500 Teilnehmern hervor. Selbst bei den unter 30-Jährigen dauert mehr als ein Drittel der Partnerschaften bereits länger als fünf Jahre an.

Die Anzahl der Paare ist in Oberösterreich (78 Prozent) und Tirol (76 Prozent) am höchsten. Schlusslichter seien hier das Burgenland (62 Prozent) und Vorarlberg (61 Prozent).

Wo Partnerschaften entstehen, variiere nach Beziehungsdauer: Paare, die einander vor 2001 kennenlernten, taten dies hauptsächlich "beim Ausgehen" (37 Prozent), gefolgt von "durch Freunde/Bekannte" (21 Prozent) und "am Arbeitsplatz" (20 Prozent). In den vergangenen 20 Jahren haben die meisten befragten Paare (27 Prozent) einander online kennengelernt.

