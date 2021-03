Showdown zwischen USA und China in Alaska

Das erste Treffen zwischen Regierungsvertretern Pekings und Washingtons gerät zum Desaster – und gibt einen Vorgeschmack auf die kommenden Jahre.

Beide Seiten haben nicht lange gefackelt. Als US-Außenminister Anthony Blinken und sein Konterpart Wang Yi im tristen Konferenzzimmer in Anchorage Platz nahmen, ging es laut Protokoll nur um eine einleitende Stellungnahme für die Journalisten. Doch stattdessen flogen knapp eine Stunde lang die rhetorischen Fäuste: Washingtons Außenminister klapperte von Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang bis hin zu Hongkong die gesamte Liste an Vorwürfen ab, die Peking stets als "Einmischung in innere Angelegenheiten" wertet. Politbüro-Mitglied Yang Jiechi - neben Außenminister Wang ebenfalls Delegationsmitglied - konterte prompt: Er wies die Vereinigten Staaten auf eigene Menschenrechtsverletzungen hin und sprach ihnen die globale Führungsrolle ab.



Die Wut der Chinesen war auch hinter den Gesichtsmasken nicht nur deutlich zu vernehmen, sondern auch zu erwarten.