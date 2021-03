63 Coronafälle? Teilweise Entwarnung an Wiener Volksschule

Nach vielen positiven „Nasenbohrer"-Tests sind die ersten 39 PCR-Tests nun negativ. Die Schule bleibt weiter geschlossen.

Teilweise Entwarnung hat es am Freitag an einer Volksschule in Wien-Favoriten gegeben, wo am Mittwoch 62 Kinder und eine Mitarbeiterin mit sogenannten Nasenbohrertest positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Bei Nachtestungen mit den weitaus aussagekräftigeren PRC-Testungen hat sich bisher kein Verdachtsfall bestätigt.

Wie ein Sprecher des medizinischen Krisenstabs der Stadt Wien erklärte, liegen bisher 39 PCR-Ergebnisse vor: "Alle sind negativ." Da noch 24 Ergebnisse ausständig sind, bleibt der Schulbetrieb aus Sicherheitsgründen vorerst eingestellt.

Angesichts der steigenden Infektionszahlen ist in Wien der Umgang mit dem Coronavirus an den Bildungseinrichtungen verschärft worden. Bereits ab zwei Infektionsfällen werden Schulklassen, Hortgruppen und Kindergartengruppen geschlossen. Das Bildungsministerium wiederum hat eine dritte Testung in Schulen an Freitagen eingeführt.

(APA/red.)