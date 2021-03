Infizierte Person im Flixbus von Zagreb nach Graz

Die Behörden ersuchen Reisende, ihren Gesundheitszustand zu beobachten.

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) meldete am Freitag, dass eine SARS-CoV-2-positive Person am vergangenen Freitag, 12. März, in einem Flixbus aus der kroatischen Hauptstadt Zagreb nach Graz gereist ist. Der Flixbus fuhr um 18 Uhr in Zagreb ab und kam um 21.10 Uhr in Graz an.

Menschen, die ebenfalls mit diesem Bus gereist sind, werden ersucht, ihren Gesundheitszustand selbst zu überwachen. Bei Symptomen sollte umgehend die Gesundheitsnummer 1450 und die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde kontaktiert werden.

(APA)