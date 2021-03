Auf Scholle eingeschlafen? Walross aus Grönland landet in Irland

Das große Tier mit Stoßzähnen fiel Vater und Tochter bei einem Spaziergang auf. So weit in den Süden verirren sich die in der Arktis lebenden Tiere nur selten. Tierschützer sind in Sorge, ob das Walross alleine den Heimweg findet.

Auf den Felsen der irischen Küsten tummeln sich etliche Vertreter der Robben-Familie - Seehunde etwa. Doch ein großes Exemplar mit Stoßzähnen ist einem Vater mit seiner fünfjährigen Tochter bei einem Spaziergang sofort aufgefallen - denn Walrosse sind in Irland nicht heimisch. Das vermutlich jugendliche Tier dürfte sich auf der Suche nach neuen Brutstätten oder Futter in entfernte Gewässer vorgewagt haben, erklärt WWF-Berater Tom Arnbom in einem Interview mit der britischen BBC. Der natürliche Lebensraum der Tiere ist die Arktis: von Grönland über Alaska bis zu Gebieten an der Nordküste Russlands.

„Die Größte des Tiers war astronomisch. Es hatte die Größe eines großen Bullen“, erzählt Alan Houlihan, der das Walross auf der Insel Valentia mit seiner Tochter Muireann entdeckte. „Er verschwand im Meer für eine Weile und kam dann zurück und platzierte sich auf einem Felsen für mehrere Stunden. Es war fantastisch“.

Die NGO „Irish Whale and Dolphin Group“ erklärt, dass es schon mehrere Walross-Sichtungen in Irland gegeben habe. Zuletzt gab es Sichtungen im April 1999 und im Oktober 2004. Außerdem gebe es wohl mehr Fälle, die nicht registriert wurden.

Meeresbiologe Kavin Flannery erklärt, das Säugetier könnte auch etwa in Grönland auf einer Eisscholle eingeschlafen sein und dann vor der Küste Irlands wieder aufgewacht sein. Für WWF-Experte Arnbom ist das ein eher unrealistisches Szenario. Er tippt auf Futtersuche als Motiv für die weite Reise. „Früher oder später müssen sie in seichtere Gewässer kommen, also weniger als 100 bis 200 Meter Tiefe, um Muscheln zu fressen. Sie essen bis zu mehrere Tausend Muscheln pro Tag“, erklärt er und meint, dass das Walross den Heimweg durchaus alleine finden, jedoch zuvor noch an mehreren Orten auftauchen könnte. Menschen sollen sich von dem Giganten jedoch fernhalten.

Die Tierschutzorganisation „Seal Rescue“ sucht trotzdem nach dem ungewöhnlichen Besucher. Denn das Walross könnte Schwierigkeiten dabei haben, ausreichend Nahrung in den für seine Verhältnisse südlichen Gewässern zu finden.

