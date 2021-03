Gemeinden erhalten erste Corona-Hilfen

Die Gemeinden erhalten ihre ersten 700 Millionen Euro des Corona-Zuschusses. Weitere 800 Millionen fließen bis Ende des Jahres.

Die Gemeinden erhalten bis Dienstag die erste Rate des Corona-Zuschusses. In Summe hat der Bund 1,5 Milliarden Euro zugesagt. Die ersten 700 Millionen Euro fließen im März, der Rest im Juni, September und Dezember. Der Großteil der Mittel muss jedoch ab 2023 wieder zurückgezahlt werden. Finanzminister Gernot Blümel und Gemeindebundpräsident Alfred Riedl (beide ÖVP) erwarten sich davon dennoch die Sicherung der Zahlungsfähigkeit und mehr Planungssicherheit für die Gemeinden.

Bereits zweites Gemeindepaket

Es handelt sich bereits um das zweite in der Coronakrise beschlossene Gemeindepaket. Das erste Paket unterstützt Investitionen auf Gemeindeebene mit bis zu einer Milliarde Euro. Wie das Finanzministerium der APA sagte, wurde es bisher zur Hälfte ausgeschöpft. Mit dem zweiten Paket sollen im Laufe des Jahres noch einmal 1,5 Milliarden Euro an die Gemeinden fließen, die wegen der Krise mit hohen Steuerausfällen zu kämpfen haben.

Die erste Tranche von 700 Millionen Euro geht nun an die Länder, die das Geld bis kommenden Dienstag an die Gemeinden verteilen. Die erste Tranche enthält auch einen Zuschuss von 400 Millionen Euro, den die Gemeinden nicht zurückzahlen müssen. Weitere 100 Millionen Euro (davon 50 Millionen in der ersten Tranche) sind für strukturschwache Gemeinden vorgesehen. Außerdem hat der Bund noch eine Milliarde Euro zur Liquiditätsstärkung der Gemeinden eingeplant, die allerdings ab 2023 wieder zurückgezahlt werden muss. Auch hier erfolgt nun eine erste Auszahlung von 250 Millionen Euro. Der Rest fließt im Juni, September und Dezember.

Hilfspaket soll Liquidität sichern

In einer Aussendung lobten Blümel und Riedl, dass mit dem Hilfspaket Liquidität gesichert und Planungssicherheit ermöglicht werde. „Österreichs Städte und Gemeinden sind lokale Konjunkturmotoren und Arbeitgeber und damit wichtige Partner beim Weg raus aus der Krise", so Blümel.

(APA)