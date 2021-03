"1984.4": Die Rückkehr des Großen Bruders

Mit „1984.4“ hat der für historische Krimis bekannte Philip Kerr eine Hommage an George Orwells Klassiker verfasst. Das Buch ist posthum erschienen, es fehlt die Wucht des Originals.

George Orwells im Jahr 1948 verfasstes „1984“ gilt bis heute als eines der einflussreichsten Bücher des 20. Jahrhunderts. Der alles sehende und alles wissende „Große Bruder“ wurde zum Synonym des allmächtigen Überwachungsstaats. Kurz nach Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump etwa erreichte das Werk angesichts von Trumps laxem Umgang mit Fakten in diversen Bestsellerlisten Platz eins. Aber auch in trashigen Reality-TV-Formaten wie „Big Brother“ fand das Buch seinen popkulturellen Niederschlag.



Der britische Autor Philip Kerr – bekannt vor allem durch seine Serie rund um Kultfigur Bernie Gunther, der in der Nazi- und Nachkriegszeit ermittelt – hat drei Jahre vor seinem überraschenden Tod 2018 eine Hommage an Orwells Meisterwerk verfasst, die nun posthum veröffentlicht wurde. Kerr hatte dabei keine simple Kopie im Sinn, sondern wollte sein Buch als ein in einem Paralleluniversum entstandenes Werk verstanden wissen, das Orwells großem Roman ähnle, gleichzeitig aber sehr anders sei.

Beides ist ihm mit „1984.4“ tatsächlich gelungen, an die Wucht und Tiefe des Originals kommt Philip Kerr aber nicht heran.