Kultivierter Ennui, einfach famos

Lana Del Rey beschwört auf ihrem Album „Chemtrails over the Country Club“ sanft die Vergangenheit. Tausendmal besser als das übliche grelle Geschrei der Hitparaden.

Vom Erfolg zu träumen ist womöglich am Ende schöner als aller Starruhm. Das Berühmtsein, so meinte Lana Del Rey jüngst, dränge sie an die Peripherien, mache sie zur potenziellen Beute für Geier. Hätte sie einst ihre Jungmädchenwünsche vorsichtiger formulieren sollen? „White Dress“, erste Nummer von „Chemtrails over the Country Club“, zwingt diese Vermutung zwar nicht auf. Aber das Lied ist eine gedankliche Rückkehr in eine Zeit, die ihr aus heutiger Perspektive einfacher erscheint.