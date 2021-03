385 Zurückweisungen in Wiener Neustadt in einer Woche

(c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER)

19.068 Fahrzeuge und 28.933 Personen sind in einer Woche überprüft worden. Etwa 99 Prozent der Menschen würden sich an die aktuellen Vorgaben halten, so die Landespolizeidirektion.

Im Corona-Hochinzidenzgebiet Wiener Neustadt sind binnen einer Woche bei den Ausreisekontrollen 385 Zurückweisungen erfolgt und sechs Anzeigen erstattet worden, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag mit. 19.068 Fahrzeuge und 28.933 Personen seien überprüft worden.

Die Bilanz sei positiv, hieß es unter Hinweis darauf, dass sich etwa 99 Prozent der Menschen an die aktuell gültigen Vorgaben halten würden. Seit Samstag vergangener Woche finden am Bahnhof und an den Stadtausfahrten von Wiener Neustadt stichprobenartige Kontrollen statt.

Landespolizeidirektor Franz Popp bezeichnete es als "eine besondere Herausforderung", die Verordnung über die Ausreisebeschränkungen umzusetzen. Es sei "rasch ein erfolgreiches Einsatzkonzept erstellt und umgesetzt" worden. Die Maßnahmen würden großteils von der Bevölkerung mitgetragen und akzeptiert. "Eine rasche und effiziente Durchführung der Kontrollen wäre anderenfalls nicht möglich", betonte Popp.

