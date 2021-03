Katharina Liensberger gewinnt Slalom-Kristall

Die 23-Jährige Katharina Liensberger gewann den Slalom beim Weltcupfinale in Lenzerheide. Die Weltmeisterin ist damit die Nr. 1 im Slalom-Weltcup. Petra Vlhova ist Weltcup-Gesamtsiegerin.

Weltmeisterin Katharina Liensberger hat auch die Slalom-Kristallkugel im alpinen Ski-Weltcup gewonnen. Die Vorarlbergerin löste die Aufgabe am Samstag in Lenzerheide souverän, eine Woche nach Aare holte sie überlegen ihren zweiten Tagessieg vor Mikaela Shiffrin (+1,24). Ihre Hauptkonkurrentin Petra Vlhova sicherte sich unterdessen mit einem sechsten Platz ein Rennen vor Schluss ihren ersten Gesamtweltcup-Sieg. Erstmals in der Geschichte geht die große Kugel an die Slowakei.

Katharina Gallhuber (+3,86) als 12. und Chiara Mair (+3,92) als 13. schafften es ebenfalls in die Punkteränge. Franziska Gritsch schied im ersten Durchgang aus, Katharina Huber im zweiten. Am Sonntag findet in Lenzerheide noch der Damen-Riesentorlauf statt, es ist das letzte Rennen der Saison.

Für Österreich ist es die erste Slalomkugel seit Marlies Schild 2012.