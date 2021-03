Kurz und Laschet in Berlin

Nirgendwo gelte ein Prophet weniger als im eigenen Land, heißt es in den Evangelien. Vielleicht geht der Bundeskanzler auch deshalb so gern auf Reisen.

Die dritte Welle der längst schon endlos scheinenden Coronapandemie war noch gar nicht richtig angelaufen, da fragte sich unlängst Österreichs populärster Politologe, Peter Filzmaier, in der ORF-Nachrichtensendung „Zeit im Bild 2“, was der Bundeskanzler 2021 beruflich eigentlich so gemacht habe.