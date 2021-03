Vergiftet? Tote Löwen in Nationalpark in Uganda entdeckt

Die meisten ihrer Körperteile der Löwen hätten gefehlt, heißt es seitens der nationalen Wildparkbehörde UWA. Auch acht tote Geier wurden gefunden.

In einem Nationalpark in Uganda sind die Überreste von sechs getöteten Löwen gefunden worden. Die meisten ihrer Körperteile hätten gefehlt, teilte die nationale Wildparkbehörde UWA am Samstag mit. Neben den Tieren seien auch acht Geier tot aufgefunden worden, was zu der Annahme führe, dass die Löwen vergiftet wurden.

Man vermute, dass illegaler Wildtierhandel der Grund für die Tötung der Tiere war, hieß es. Zu dem Vorfall kam es im Queen-Elizabeth-Nationalpark im Südwesten Ugandas. Die Nationalparks des ostafrikanischen Landes sind zu normalen Zeiten bei Touristen wegen der Vielfalt an Tieren sehr beliebt. Zuletzt haben die Corona-Krise und die Reisebeschränkungen dem Tourismus geschadet.

(APA/dpa)