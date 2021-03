Opernsänger Jewgenij Nesterenko starb an Covid-19

Nesterenko galt als einer der führenden Bass-Vertreter seiner Generation. Nun erlag er in Wien mit 83 Jahren einer Corona-Infektion.

Einer der wichtigen Bass-Sänger seiner Zeit und langjähriger Lehrer am Wiener Konservatorium ist tot: Jewgenij Nesterenko ist am 20. März in Wien im Zuge einer Covid-19-Infektion verstorben, wie seine Familie mitteilte.

Nesterenko begann seine Karriere 1967 am heutigen Mariiinski-Theater in Sankt Petersburg. Vier Jahre später wechselte er ans Moskauer Bolshoi-Theater, wo er über drei Jahrzehnte hinweg rund 80 Rollen sang. Außerdem trat er an etlichen weiteren führenden Opernhäusern auf - wie der Metropolitan Opera, der Scala oder der Covent Garden Opera.

Lehrer am Moskauer und Wiener Konservatorium

Nesterenko war auch als Lehrer sehr gefragt: Er unterrichtete als Professor von 1975 bis 1993 am Moskauer Konservatorium und von 1993 bis 2003 am Konservatorium der Stadt Wien. Bis zu seinem Tod war er Konsultant am Bolschoi-Theater in Moskau