Halbzeit-Führung für Shiffrin und Schwarz

Bei den letzten Weltcuprennen der Saison könnten Superstar Mikaela Shiffrin im Riesentorlauf ihren insgesamt 70. Sieg erreichen. Nach dem ersten Durchgang des Herren-Slaloms in Lenzerheide liegt Disziplinsieger Marco Schwarz in Front.

Mikaela Shiffrin nimmt als Halbzeitführende des Weltcup-Riesentorlaufs der alpinen Ski-Damen im Lenzerheide 0,10 Sekunden Vorsprung auf die Ex-aequo-Zweiten Meta Hrovat (SLO) und Disziplinsiegerin Marta Bassino (ITA) mit. Katharina Liensberger ist im ersten Durchgang des letzten Saisonrennens auf Platz sechs zu finden (+1,08), Ramona Siebenhofer auf 15 (+3,20). Der zweite Durchgang ist für 12.00 Uhr angesetzt.

Weltmeisterin Lara Gut-Behrami schied im ersten Durchgang aus, die Schweizerin schwang nach drei Toren ab und sagte später laut ORF-TV zu einem Trainer, dass sie die Situation falsch eingeschätzt habe. Sie wurde im Gesamtweltcup Zweite, nach den Absagen der Speedrennen diese Woche hatte sie keine realistische Chance mehr, den Rückstand auf die Slowakin Petra Vlhova aufzuholen.

Nach dem ersten Durchgang des Herren-Slaloms in Lenzerheide liegt Disziplinsieger Marco Schwarz in Front. Der Kärntner setzte sich am Sonntag mit Startnummer eins im letzten Saisonrennen der Ski-Herren vor dem Franzosen Clement Noel (+0,18) und seinem näheren Landsmann und Vizeweltmeister Adrian Pertl (+0,62) an die Spitze. Manuel Feller ist mit 0,94 Rückstand Sechster, Michael Matt (+1,50) Elfter und Christian Hirschbühl (+2,76) 17. Fabio Gstrein stürzte.

Für Schwarz geht es neben dem fünften Weltcup-Sieg noch um die Festigung des dritten Gesamtplatzes, die Entscheidung in der Wertung ist bereits zugunsten des Franzosen Alexis Pinturault gefallen. Österreich könnte bestenfalls noch die Schweiz von Platz eins der Herren-Mannschaftswertung verdrängen. Der zweite Durchgang beginnt um 13.45 Uhr (live ORF 1).

