Hoher Schaden nach Brand in oö. Volksschule

Das Feuer in der Volksschule in Neuhofen an der Krems begann im Außenbereich. Die Ursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Der Brand einer Volksschule in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) hat am Samstagnachmittag einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro verursacht. Das Feuer brach im Außenbereich aus und entwickelte sich in wenigen Minuten zum Großbrand. Die hofseitige Fassade sowie der Dachstuhl wurden größtenteils vernichtet. Eine Müllsammelstelle und ein geparkter Pkw wurden ebenfalls ein Raub der Flammen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Personen wurden weder gefährdet noch verletzt. Ein Großeinsatz der Feuerwehr war erforderlich, um die Flammen zu bekämpfen. Elf Wehren der umliegenden Orte waren im Einsatz. Was die Ursache des Feuers war, wird am Sonntag noch von Ermittlern des Landeskriminalamtes erhoben.

Glimpflich ist in der Nacht auf Sonntag in Bad Hall (Bezirk Steyr-Land) ein Wohnungsbrand verlaufen. Ein 30-Jähriger hatte eine Pfanne mit Nudeln auf den eingeschalteten Herd gestellt und war vermutlich eingeschlafen. Kurz nach 6.00 Uhr bemerkten Nachbarn den Rauch, der durch den Glimmbrand aus der Wohnung drang und schlugen Alarm. Die Freiwillige Feuerwehr brach die Tür auf und rettete den 30-Jährigen nach kurzer Suche aus der stark verrauchten Wohnung mittels Atemschutz.

Der sichtlich benommene Mann wurde nach der ärztlichen Erstversorgung mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Steyr gebracht. In der Wohnung entstand geringer Sachschaden.

(APA)