Landeverbot für AUA in Shanghai

Die AUA darf zwei Wochen lang nicht in Shanghai landen, weil fünf Passagiere positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Die Lufthansa-Tochter AUA darf seit 19. März an für zwei Wochen nicht mehr in Shanghai landen. Der Grund ist, dass die chinesische Gesundheitsbehörde fünf Passagiere, die am 5. März mit einem AUA-Flug von Wien kamen, nach der Ankunft in Shanghai per PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das berichteten am Sonntag die Branchenportale „Aerotelegraph" und „Aviation Direct".

Auch die China Southern, Emirates und Air China wurden demnach schon mit so einem Verbot belegt. Es passiere immer wieder, dass PCR-Tests, die nach der Ankunft vorgenommen werden, positiv ausfallen. Laut Aviation Direct hat die AUA die Meldung bestätigt. Die Wiederaufnahme der Strecke Wien-Shanghai sei laut einem Sprecher für den 9. April angekündigt. (red.)