Anschober will die Notbremse ziehen

Die Bundesländer pochen auf Lockerungen und offene Schanigärten, Mediziner warnen vor einer Überlastung der Intensivstationen. Am Montag entscheidet die Regierung über den weiteren Fahrplan.

Wien. „Zunehmend dramatisch“ ist die Lage in den Spitälern für Klaus Markstaller, Präsident der Gesellschaft für Intensivmedizin. Besonders in Ostösterreich seien die Intensivstationen bereits weitgehend oder sogar vollständig ausgelastet. Markstallers Warnung kommt einen Tag, bevor die Regierung mit Experten, Landeshauptleuten und der Opposition über Lockerungen berät. Vor einer Woche hat man die Entscheidung über die weitere Vorgangsweise vertagt, am Montag sollte aber Klarheit herrschen. Nur, in welche Richtung wird es gehen?