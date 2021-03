Türkei: Warum Erdoğan um sich schlägt

Erdoğan rechtfertigte die Aufkündigung der Frauenrechtskonvention mit dem traditionellen Wert der Frauen in der Familie.

Politische Gegner werden festgenommen, eine der stärksten Oppositionsparteien verboten, Frauenrechte aufgekündigt. Ist das die Vorbereitung auf eine vorgezogene Neuwahl?

Istanbul. Für die Opposition in der Türkei kommen die Hiobsbotschaften Schlag auf Schlag. Am frühen Sonntagmorgen nahm die Polizei im Parlamentsgebäude von Ankara einen prominenten Kritiker von Präsident Recep Tayyip Erdoğan fest. Der Menschenrechtler Ömer Faruk Gergerlioğlu wurde im Schlafanzug abgeführt und durfte nicht einmal seine Schuhe anziehen. Am Vortag verkündete Erdoğan den Ausstieg der Türkei aus dem Frauenrechtsabkommen des Europarates, kurz zuvor hatte er das Verbot der Kurdenpartei HDP eingeleitet.