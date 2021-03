Wen Europa in die Wüste schickt

Die Fußball-WM 2022 in Katar ruft, die Qualifikationsspiele starten diese Woche. Auch Österreich will unbedingt bei der Wüsten-WM dabei sein.

Posse um Österreichs Legionäre, Poker um Heimrechte, Qualifikation für ein umstrittenes Wüsten-Event, Fifa-Chaos, Sinn von Länderspielen in der Pandemie vor leeren Rängen: Dieser Weg führt nach Katar, zur Fußball-WM 2022.

Wenn ein Fußball-Teamchef vier Tage vor Auftakt einer WM-Qualifikation noch nicht weiß, mit welcher Mannschaft er spielen kann, läuft vermutlich etwas falsch. So sehr sich Franco Foda auch bemühte, die Fassung zu bewahren, es muss in ihm rumort haben. Dass er jetzt dank des deutschen Robert-Koch-Institutes, das Großbritannien ob fortschreitender Erfolge in der flächendeckenden Impfkampagne von der Liste der „Virus-Variante-Länder“ strich, mit der Bestbesetzung (nur Marko Arnautović bleibt in Shanghai) starten kann, nährt die leise Hoffnung auf die erste WM-Teilnahme seit 1998. Es bleibt jedoch eine Unzahl offener, teils bohrender Aspekte zurück.