Wallner: Regionale Lockerungen herausfordernd, aber sinnvoll

Vorarlberg ist seit 15. März „Modellregion“ für vorsichtige Öffnungsschritte. Vor den heutigen Beratungen im Bundeskanzleramt überlegt Landeshauptmann Wallner, wie dies auch in anderen Regionen gelingen kann.

Steigende Corona-Infektionszahlen, belastete Intensivstationen, aber auch: regional sehr unterschiedliches Infektionsgeschehen. Weil zurzeit der Osten des Landes stärker betroffen ist als der Westen, ist Vorarlberg am 15. März als „Modellregion“ in ein Pilotprojekt für vorsichtige Öffnungsschritte gestartet.

Ein Vorgehen, das Landeshauptleute vor den heute im Bundeskanzleramt stattfindenden Beratungen darüber, wie es generell in Österreich weitergehen soll, ebenfalls einfordern. Die Richtung hatte bereits Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Wochenende angekündigt: Man müsse dort „die Notbremse ziehen“, wo die Lage besonders angespannt sei. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sprach sich für ein weiter differenziertes Vorgehen im Land aus.

„Verschärfen, wo nötig, aber viel testen"

Ein Vorschlag, den Vorarlbergs Landeschef Markus Wallner (ÖVP) für durchaus sinnvoll hält: In Vorarlberg sind die Zahlen bekanntlich im Vergleich zu den anderen Bundesländern sehr niedrig, wohl auch, weil sich dort die britische Coronavirus-Variante nicht so stark ausbreitet: „Es gibt Unterschiede, da muss regional vorgegangen werden“, sagt er im Ö1-Morgenjournal. Er stimme dem Bundeskanzler zu, so viel Freiheiten wie möglich zuzulassen, könne aber auch die Sorgen des Gesundheitsministers verstehen: „Bei unterschiedlichen Infektionszahlen muss auch unterschiedlich reagiert werden."

Allerdings betont Wallner auch: „Öffnungsschritte müssen immer kombiniert werden mit intensiven Testbemühungen“. In Vorarlberg hätte man bereits eine Million Tests durchgeführt. Diese Erfahrung könne er an ganz Österreich weitergeben: „Ich kann jedem anraten, das Testen stark nach oben zu treiben“ - und dort zu reagieren, wo es notwendig sei. Natürlich würde auch Vorarlberg die Maßnahmen wieder verschärfen, „würde der Trend von heute auf morgen stark in die andere Richtung gehen.“

„Einfach ist es nicht, aber Kunden freuen sich"

In Vorarlberg dürfen seit einiger Woche Gasthäuser öffnen - allerdings mit strengen Vorkehrungen. So müssen FFP2-Masken bis zum Tisch getragen werden. Jeder zweite Tisch wird laut Wallner sowieso nicht belegt, denn auch der Zwei-Meter-Abstand müsste eingehalten werden. Kunden müssen außerdem einen negativen Antigen-Test vorweisen. „Einfach ist es nicht“, so Wallner, aber die Kunden freuen sich, „wenn sie wieder einkehren können“.

Ein Aufsperren könnte nur unter Einhaltung dieser Regeln erfolgen, „das muss auch jeder einsehen.“ Auch wenn dies anspruchsvoll sei, sagt Wallner: „Wir machen keine schlechte Erfahrung damit“ - das Aufatmen sei besonders bei Kindern, Jugendlichen und Eltern groß: „Sport, Bewegung, Jugendarbeit, da gibt es erste Erleichterungen und das tut gut.“

Näher - und vor allem auch auf regionaler Ebene - müsse man sich auch den Schulbereich ansehen, auch hier bedürfte es einer differenzierten Vorgehensweise. Immer wieder war im Vorfeld der Beratungen von einer „Verlängerung der Osterferien“ die Rede: Für Vorarlberg schließt der Landeshauptmann diese aus. „Unvorstellbar“, sagt er, „im Gegenteil", wenn die Lage so stabil bleibe, sollen auch weiterführende Schulen in den Präsenzunterricht zurückkehren.

Wir könnten nicht von einem Lockdown in den nächsten, resümiert der Landeschef - „nicht nach zwölf Monaten Pandemie".

Die Bundesregierung berät heute ab 11:30 mit Experten und Vertretern der Opposition, ab 13:00 werden die Landeshauptleute ins Bundeskanzleramt geladen.

