William Shatner ist 90 - und bleibt "Captain Kirk"

"Der Weltraum – unendliche Weiten": Als "James T. Kirk" schrieb der kanadische Schauspieler Popkulturgeschichte, der Fankult hält bis heute an.

Er bleibt seiner Rolle offenbar immer treu: Schauspieler William Shatner - für "Star-Trek"-Fans: "Captain James T. Kirk" - will seinen Geburtstag im Juli am Set der berühmten Serie im Ort Ticonderoga nördlich von New York feiern. 90 Jahre alt wurde der kanadische Science-Fiction-Veteran aber bereits am 22. März. Die bestimmende Rolle in der hierzulande erst als "Raumschiff Enterprise“ bekannten Serie übernahm er 1966 nach Stationen am New Yorker Broadway und beim Fernsehen

Es war kaum möglich, an diesem Satz, an dieser Figur vorbeizukommen. Unter dem Captain erkundet das Raumschiff Enterprise unbekannte Bereiche des Universums. Zwischen 1966 und 1969 wurden 79 Folgen gedreht, sie begründen einen bis heute anhaltenden Kult. Es folgten weiterführende Serien und Filme, Bücher und Spiele.

Privat zeigte sich Shatner auch als Entdecker: "Mein ganzes Leben lang mache ich nichts anderes, als die Geheimnisse des Lebens zu erkunden. Ich verschlinge Bücher zu allen möglichen Themen, von den Seefahrten der Polynesier über Höhlensysteme bis zur Quantenmechanik, ich war immer wieder auf großen Abenteuerreisen“, erzählte er der „Presse“im Vorjahr in einem Interview.

Als Musiker war er weniger erfolgreich, seine späteren Rollen als Schauspieler wurden immer in Zusammenhang mit seiner Paraderolle gesehen. Bitter machte ihn das offenbar nie, ganz im Gegenteil, Shatner machte als Philanthrop von sich reden. 20 Organisationen und 19 wohltätige Zwecke unterstützte er, auch mit skurrilen Mitteln: 2006 verkaufte er etwa für Zehntausende Dollar einen Nierenstein an ein Online-Casino und spendete das Geld. Lange schon wirbt er auch dafür, den Klimawandel aufzuhalten

Und während es um einige seiner Weggefährten schon seit Jahren ruhig geworden ist, dreht Shatner sogar weiterhin Filme: Nur wenige Tage nach seinem Geburtstag kommt die RomCom "Senior Moment" mit ihm in der Hauptrolle in den USA auf den Markt. Dass der Schauspieler mit 90 noch immer gefragt ist, wird auch daran deutlich, wie viel Fans bezahlen müssen, um ihn im Sommer am Enterprise-Set sehen zu können. Die Tour mit Shatner höchstpersönlich kostet 499 Dollar (mehr als 400 Euro), ein Foto zusätzlich gibt es für 160 Dollar, das Autogramm für 80 Dollar. Das "VIP All-Inclusive"-Paket kostet sogar 1.500 Dollar. Dafür darf man dann mit "Captain Kirk" dinieren und auf der Brücke der Enterprise ein Schwätzchen halten.

Steckbrief

1931

kommt William Shatner im kanadischen Montreal auf die Welt. 1956

Erste Auftritte im TV und am Broadway, 1958 folgt der erste Kinofilm („Die Brüder Karamasow“). 1966

Durchbruch mit „Raumschiff Enterprise“ – Shatner spielt Captain James T. Kirk, den er auch in den Star-Trek-Kinofilmen in den 1970ern verkörpert. 2008

Shatner ist Gastgeber der Show „Shatner's Raw Nerve“ auf dem Biography Channel.

