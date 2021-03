Wiener ab 75 Jahren können sich zur Impfung anmelden

Menschen ab 75 Jahren können sich zur Impfung in Wien anmelden.

Ab dieser Woche impft die Stadt Wien Menschen ab dem Jahrgang 1946 und älter.

Der Wiener Impfplan schreitet langsam aber sicher voran. Ab dieser Woche ist nun auch jener Teil der Bevölkerung an der Reihe, der im Jahr 1946 oder früher geboren wurde - also alle ab 75 Jahren. Das gilt auch für jene, die keine Vorerkrankung haben oder aus einem anderen Grund in eine Risikogruppe fallen.

„Wir haben schon die ersten geimpft“, sagt ein Sprecher des Gesundheitsstadtrats Peter Hacker zur „Presse“. Die Anmeldung zu den Impfterminen sei erst vor kurzem angelaufen, die bereits vorregistrierten Menschen dieser Altersgruppe werden nun nach und nach per E-Mail oder Telefon kontaktiert. Es ist aber auch möglich, sich selbst auf dem Impfportal Impfservice.wien für einen Termin anzumelden.

Die Gruppe sei relativ groß, deswegen werde die Durchimpfung „eine Weile dauern“. Wer nicht sofort einen Termin bekomme, werde so rasch wie möglich - beziehungsweise so rasch es die Impfdosenlieferungen erlauben - eingetaktet, so der Sprecher.

(twi)