Geburtstagsparade für die Queen wieder nicht in London

2019 wurde "Trooping the Colours" zum bisher letzten Mal in seiner traditionellen Form gefeiert.

Erwogen wird statt „Trooping the Colours“ erneut eine schlichte Zeremonie zum 95. Geburtstag der Monarchin auf Schloss Windsor.

Wegen der Corona-Pandemie findet die traditionelle Geburtstagsparade für Queen Elizabeth II. (94) auch in diesem Jahr nicht in London statt. Erwogen werde erneut eine schlichte Zeremonie auf Schloss Windsor außerhalb der britischen Hauptstadt, teilte der Buckingham-Palast am Freitag mit.

„Nach Rücksprache mit der Regierung und anderen relevanten Parteien wurde vereinbart, dass die offizielle Geburtstagsparade der Königin, auch bekannt als Trooping the Colour, dieses Jahr nicht in ihrer traditionellen Form im Zentrum von London stattfinden wird. Optionen für eine alternative Parade im Hof von Windsor Castle werden erwogen“, heißt es dazu.

Die Königin hat am 21. April Geburtstag, sie wird dieses Jahr 95. Die farbenfrohe Militärparade "Trooping the Colour" zu ihren Ehren findet wegen des normalerweise besseren Wetters aber traditionell am zweiten Samstag im Juni statt. Normalerweise sind für die Veranstaltung 1400 Soldaten und 200 Pferde sowie 400 Musiker im Einsatz. Ein Highlight ist dabei nicht nur die royale Familie, die sich auf dem Balkon von Buckingham Palace aufreiht, sondern auch der Formationsflug der Royal Air Force.

Der Palast hatte noch im Jänner die Hoffnung auf eine möglicherweise Corona bedingt verkleinerte Parade im Londoner Stadtzentrum geäußert. Bereits 2020 waren die Welsh Guards in roter Uniform und Bärenfellmützen unter Einhaltung der Abstandsregeln in Windsor aufmarschiert.

