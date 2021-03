Tartes im Trend: Zermürbende Frische

Klassisch französisch mit Zitrone und Baiser, kreativ für frühlingsleichte Tage mit Dill, Aal und Spinat: Tartes vielfältig interpretiert.

Manch harmloses Verhalten wird uns schon in früher Kindheit abgewöhnt. Die Logik dahinter ist oft eine in sich geschlossene: "Das tut man nicht, das darf nicht sein!" Das Bröseln beim Essen ist so ein Beispiel. Selbst Erwachsene lassen sich dabei beobachten, dass sie sich verstohlen und etwas beschämt die Krümel von den Hosenbeinen und aus den Mundwinkeln streichen. Dabei gibt es Gerichte, die ohne Brösel nicht auskommen, die bei jedem Gabelstich ein bisschen in alle Richtungen explodieren und das macht Freude. Mürbteig hat diese anarchische Eigenschaft, der man im noch nicht lang bestehenden L' Amour du Pain in der Wiener Otto-Bauer-Gasse auf den Grund gehen kann.