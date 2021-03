Testpflicht bei Ausreise aus Ortschaft Hochegg in Kärnten

15 von 71 Einwohnern sind mit dem Coronavirus infiziert.

Für die Ortschaft Hochegg in der Gemeinde Stockenboi (Bezirk Villach-Land) gilt ab übermorgen, Mittwoch, eine Testpflicht für Personen, die den Ort verlassen wollen. Gerd Kurath vom Landespressedienst bestätigte am Montag entsprechende Medienberichte. Hochegg ist ein Nachbarort von Zlan, wo bereits seit dem gestrigen Sonntag ein negativer Coronatest für eine Ausreise benötigt wird.

Während in Zlan 19 von 400 Einwohner positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, so ist dieser Prozentsatz in Hochegg noch um einiges höher: Hier waren mit Stand Montag 15 der rund 70 Einwohner infiziert. Ausgenommen von der Testpflicht sind - wie bei solchen Maßnahmen üblich - Kinder bis zehn Jahre, Mitglieder von Einsatzorganisationen, sowie der Transit- und der Güterverkehr. Die Verordnung für Hochegg gilt vorerst bis Mittwoch, den 31. März.

