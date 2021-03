Die Ersten werden die Letzten sein – und die Letzten die Ersten

Volatil in Wellen: Das ist die Konstante dieser Pandemie. Daher bleibt, solang nicht genug geimpft wird, das Konzept der Regionalisierung – mit Bauchweh.

Großbritannien hatte am Wochenende eine Sieben-Tage-Inzidenz von sage und schreibe 59. Großbritannien – wir erinnern uns: ein immer wieder aufflackernder Pandemie-Hotspot über Monate hinweg, der auch das restliche Europa in Schrecken versetzte, der (mutmaßliche) Herkunftsort des sogenannten britischen Virus. Das Land des im restlichen Europa gern als „Polit-Clown“ titulierten Boris Johnson, medial vielfach eingeordnet als eine Art Wiedergänger Donald Trumps, der immerhin mit Messer und Gabel essen kann. Man lernt ja sonst nichts in Eton.