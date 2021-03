Schwimmendes Öko-Hotel entsteht in Katar

Das Eco-Floating Hotel wird Energie nicht nur Sonnen- und Windenergie, sondern auch durch Gezeitenkraft erzeugen, indem es sich um die eigene Achse dreht.

Ein luxuriöses, schwimmendes fünf-Stern-Ökohotel, das Strom über Sonnen-, Wind- und Gezeigtenkraft erzeugt, wird gerade in Katar entwickelt. Verantwortlich für das Eco-Floating Hotel zeichnet das Architekturstudio Hyri Atak Arcitectural Design Studio (HAADS).

Das runde Gebäude wird mit Sonnenkollektoren und Windturbinen ausgestattet sein, außerdem soll das wirbelförmige Dach Regenwasser für die Bewässerung der Grünflächen sammeln. Das Hotel wird sich in 24 Stunden einmal im Kreis drehen und so ebenfalls Energie erzeugen. Für die Gäste wird das aber kaum bemerkbar sein. Zudem will man minimalen Energieverlust und Zero-Waste-Regeln als Strategien implementieren.

Die große Lobby bietet das Zentrum des Öko-Hotels. HAADS

Im Zentrum des Hotels wird sich eine große Lobby befinden, rundherum 152 Zimmer mit privaten Balkonen und Blick auf das Meer. Die Aussicht wird sich durch das Drehen des Hotels dabei immer wieder ändern. Zu den Annehmlichkeiten werden natürlich auch Indoor- und Outdoor-Pools, Spa, Fitnessstudio und sogar ein Minigolfplatz zählen.

Für Freizeitaktivitäten ist auf dem schwimmenden Hotel gesorgt. HAADS

Das Hotel wird über zwei Anlegestellen verfügen, an denen die Besucher ihre Yachten ankern können. Auch ein Hubschrauberlandeplatz wird vorhanden sein. Erreichbar soll das Hotel aber auch über einen Pier sein.

Yachten sollen am schwimmenden Öko-Hotel andocken können. HAADS

Momentan führt das Architekturbüro HAADS noch Machbarkeitsstudien aus. Das Hotel soll bis 2025 fertiggestellt werden. In Katar ist man von dem Konzept schwimmender Hotels überzeugt. So hat das Immobilienentwicklungsunternehmen Admares erklärt, bis zur Fußballweltmeisterschaft 2022 16 schwimmende Hotels zu bauen, um die vielen Gäste im kleinen Goflstaat unterzubringen. Die temporären Unterkünfte brauchen dabei weder große Häfen noch tiefes Wasser. Außerdem wird Katar zwei Kreuzfahrtschiffe mit insgesamt 4000 Kabinen für Fans zur Verfügung stellen.

Das Öko-Hotel aus der Vogelperspektive. HAADS

(chrile)